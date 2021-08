மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை மாட்டுச்சந்தையில் குதிரைகள் விற்பனை தொடக்கம்வேடிக்கை பார்க்க திரண்ட மக்கள் கூட்டம் + "||" + Crowds flocked to the famous Manapparai cattle market to see the various horses having fun as the first horse sales started yesterday.

