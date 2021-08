மாவட்ட செய்திகள்

முக்கடல் அணை பகுதியில் 4 நவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைப்பு + "||" + 4 modern surveillance cameras set up in the Mukkadal Dam area

