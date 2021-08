மாவட்ட செய்திகள்

இந்து கடவுள்களை அவமதித்த வழக்கில் மந்திரி முருகேஷ் நிரானி மீது விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல்; போலீசாருக்கு, பெங்களூரு சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Minister Murugesh Nirani is being investigated and a report is being filed

இந்து கடவுள்களை அவமதித்த வழக்கில் மந்திரி முருகேஷ் நிரானி மீது விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல்; போலீசாருக்கு, பெங்களூரு சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவு