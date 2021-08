மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் 6 அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் 24 மணி நேர தடுப்பூசி + "||" + 24 hour vaccination at 6 government hospitals in the Nilgiris

