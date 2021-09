மாவட்ட செய்திகள்

மதுராந்தகம் அருகே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட வாலிபர் மின்சாரம் தாக்கி சாவு + "||" + A young man who was engaged to be married near Maduranthakam was electrocuted and died

மதுராந்தகம் அருகே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட வாலிபர் மின்சாரம் தாக்கி சாவு