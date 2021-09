மாவட்ட செய்திகள்

அரிவாளால் கேக் வெட்டி பிறந்த நாள் கொண்டாடிய வாலிபர் கைது + "||" + A teenager was arrested for cutting a cake with a scythe and celebrating his birthday

