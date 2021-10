மாவட்ட செய்திகள்

சுகாதார துணை இயக்குனரின் லாக்கரில் இருந்த 160 பவுன், ரூ.30 லட்சம் பறிமுதல் - லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி + "||" + Was in the locker of the Deputy Director of Health 160 pounds, Rs 30 lakh confiscated - Anti-Corruption Police Action

சுகாதார துணை இயக்குனரின் லாக்கரில் இருந்த 160 பவுன், ரூ.30 லட்சம் பறிமுதல் - லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி