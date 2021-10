மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கனமழை நீடித்து வருவதால் பஜார்கள் முக்கிய ரோடுகளில் தண்ணீர் தேங்கி கிடப்பதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Due to prolonged heavy rains in Thoothukudi the public is suffering due to water stagnation in bazaars and main roads

