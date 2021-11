மாவட்ட செய்திகள்

பிட்காயின் விவகாரத்தில் யாரையும் காப்பாற்றும் நோக்கம் அரசுக்கு இல்லை - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + The government has no intention of saving anyone in the Bitcoin affair

பிட்காயின் விவகாரத்தில் யாரையும் காப்பாற்றும் நோக்கம் அரசுக்கு இல்லை - பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி