மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே லாரி மோதி பெண் தலை நசுங்கி சாவுலிப்ட் கேட்டு சென்றவருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் + "||" + Near the bamboo grove Larry crashes into womans head and dies What a pity for the one who asked for the lift

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே லாரி மோதி பெண் தலை நசுங்கி சாவுலிப்ட் கேட்டு சென்றவருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்