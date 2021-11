மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 500 இடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் - இன்று நடக்கிறது + "||" + Corona vaccination camp at 500 places in Kanchipuram district - going on today

