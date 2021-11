மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட அதிக விலைக்கு உரம் விற்ற 3 உரக்கடைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளது + "||" + In Thoothukudi district, the license of 3 fertilizer sacrifixions sold at higher than the prescribed price has been cancelled.

