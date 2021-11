மாவட்ட செய்திகள்

இறந்த கணவரின் சேமிப்பு கணக்கில் இருந்த பணத்தை கேட்டு வங்கி முன்பு மூதாட்டி தர்ணா + "||" + Grandmother Tarna before the bank asking for the money that was in the savings account

இறந்த கணவரின் சேமிப்பு கணக்கில் இருந்த பணத்தை கேட்டு வங்கி முன்பு மூதாட்டி தர்ணா