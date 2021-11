மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் அருகே தாம்போதி பாலத்தில் வெள்ளத்தில் ஆம்னி காருடன் இழுத்துச்செல்லப்பட்ட 4பேரை தீயணைப்பு வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்டு கரை சேர்த்தனர் + "||" + Firefighters rescue 4 people who were dragged away by an Omni car in the flood at Tambodi bridge near Sathankulam

சாத்தான்குளம் அருகே தாம்போதி பாலத்தில் வெள்ளத்தில் ஆம்னி காருடன் இழுத்துச்செல்லப்பட்ட 4பேரை தீயணைப்பு வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்டு கரை சேர்த்தனர்