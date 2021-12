மாவட்ட செய்திகள்

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில்வன்னியர்களுக்கு 10 5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு நிச்சயம் உறுதி செய்யப்படும்தர்மபுரியில் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில்வன்னியர்களுக்கு 10 5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு நிச்சயம் உறுதி செய்யப்படும்தர்மபுரியில் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு