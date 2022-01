மாவட்ட செய்திகள்

படகுகளை ஆய்வு செய்யும் புதிய முறைக்கு மீனவர்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Fishermen protest against new method of inspecting boats

படகுகளை ஆய்வு செய்யும் புதிய முறைக்கு மீனவர்கள் எதிர்ப்பு