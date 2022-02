மாவட்ட செய்திகள்

“உக்ரைன் மெட்ரோ சுரங்கப்பாதையில் மரண பயத்துடன் தங்கியுள்ளோம்”-காரைக்குடி மருத்துவ மாணவர் பெனடிக் தகவல் + "||" + "We are living in fear of death in the Ukraine metro tunnel"

“உக்ரைன் மெட்ரோ சுரங்கப்பாதையில் மரண பயத்துடன் தங்கியுள்ளோம்”-காரைக்குடி மருத்துவ மாணவர் பெனடிக் தகவல்