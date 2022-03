மாவட்ட செய்திகள்

அகலப்படுத்தும் பணிக்காக கோதவாடி குளக்கரையில் டிரான்ஸ்பார்மர் அகற்றம் + "||" + Removal of transformer at Gothawadi pond for widening work

