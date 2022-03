மாவட்ட செய்திகள்

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் பொய் வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது. கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் உத்தரவு + "||" + False cases should not be registered under the Prevention of Torture Act

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் பொய் வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது. கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் உத்தரவு