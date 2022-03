மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் மது விலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் -மகளிர் தின கருத்தரங்கில் தீர்மானம் + "||" + Alcohol ban should be implemented in Tamil Nadu - Resolution at the Women's Day seminar

தமிழகத்தில் மது விலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் -மகளிர் தின கருத்தரங்கில் தீர்மானம்