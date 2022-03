மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்கள் இடித்து அகற்றம் + "||" + Demolition of occupied buildings in the hemisphere

அரக்கோணத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்கள் இடித்து அகற்றம்