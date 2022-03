மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் அளித்த மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு செங்கல்பட்டு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Appropriate action on petitions filed by the public; Chengalpattu Collector's order to the authorities

பொதுமக்கள் அளித்த மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு செங்கல்பட்டு கலெக்டர் உத்தரவு