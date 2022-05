மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் புகார் எதிரொலிவிவசாய நிலத்தில் மணல் கடத்தல் தடுத்து நிறுத்தம்துணை கலெக்டர் அதிரடி + "||" + The Deputy Collector took action to stop the smuggling of sand on agricultural land near Karaikal.

