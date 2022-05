மாவட்ட செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Unemployed people can apply for the scholarship

வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்