மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த வந்ததமிழ் புலிகள் கட்சி நிர்வாகி உள்பட 6 பேர் கைதுசேலத்தில் பரபரப்பு + "||" + Six people including a Tamil Tigers party executive have been arrested

கவர்னரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த வந்ததமிழ் புலிகள் கட்சி நிர்வாகி உள்பட 6 பேர் கைதுசேலத்தில் பரபரப்பு