மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே புகையிலை பொருட்கள் விற்கப்பட்ட கடைக்கு சீல் + "||" + Sealed to the shop where the tobacco products were sold

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே புகையிலை பொருட்கள் விற்கப்பட்ட கடைக்கு சீல்