தேசிய செய்திகள்

இந்தியா போரை தொடர விரும்பவில்லை - சுஷ்மா சுவராஜ் அறிவிப்பு + "||" + India did not want to continue the war - Sushma Swaraj's announcement

இந்தியா போரை தொடர விரும்பவில்லை - சுஷ்மா சுவராஜ் அறிவிப்பு