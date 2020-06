தேசிய செய்திகள்

மின்னல் வேகத்தில் பரவும் கொரோனா: இந்தியாவில் பாதிப்பு 4.25 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + With 445 Covid-19 deaths in biggest single-day jump, India’s toll mounts to 13,699; tally over 4.25 lakh

மின்னல் வேகத்தில் பரவும் கொரோனா: இந்தியாவில் பாதிப்பு 4.25 லட்சத்தை தாண்டியது