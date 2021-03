தேசிய செய்திகள்

விலை கணிசமாக குறைய வாய்ப்பு: ஜி.எஸ்.டி.யின் கீழ் பெட்ரோல், டீசல் கொண்டுவரப்படுமா? நிர்மலா சீதாராமன் பதில் + "||" + Prices likely to fall significantly: Will petrol and diesel be brought under GST? Nirmala Sitharaman Answer

விலை கணிசமாக குறைய வாய்ப்பு: ஜி.எஸ்.டி.யின் கீழ் பெட்ரோல், டீசல் கொண்டுவரப்படுமா? நிர்மலா சீதாராமன் பதில்