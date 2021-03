தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப்பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் - விவசாய அமைப்பு தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் உறுதி + "||" + Protests will continue till the agricultural laws are withdrawn - Farmer leader Rakesh Tikait

வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப்பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் - விவசாய அமைப்பு தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் உறுதி