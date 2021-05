தேசிய செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி திட்டம் இன்று தொடக்கம்; கடும் கட்டுப்பாடுகள் பலன் அளிக்கின்றன முழு ஊரடங்கு தேவையில்லை - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Vaccination program for those over 18 years of age begins today; Tight restrictions work, full curfew not needed - First Minister Uttam Thackeray

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி திட்டம் இன்று தொடக்கம்; கடும் கட்டுப்பாடுகள் பலன் அளிக்கின்றன முழு ஊரடங்கு தேவையில்லை - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு