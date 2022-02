தேசிய செய்திகள்

உடல்நலம் குறித்த வதந்தி: ஒடிசா முதல்-மந்திரி நவீன் பட்நாயக் நிராகரித்தார் + "||" + 'I am in perfect health': Chief Minister Naveen Patnaik dismisses rumours about his health

உடல்நலம் குறித்த வதந்தி: ஒடிசா முதல்-மந்திரி நவீன் பட்நாயக் நிராகரித்தார்