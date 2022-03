தேசிய செய்திகள்

ஹிஜாப் அணிவது இஸ்லாமில் அத்தியாவசியம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல் முறையீடு செய்வோம்- மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் + "||" + We hope that justice will prevail in the Supreme Court, says senior Advocate AM Dhar one of petitioner(s) in the Hijab Row case

ஹிஜாப் அணிவது இஸ்லாமில் அத்தியாவசியம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல் முறையீடு செய்வோம்- மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர்