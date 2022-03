தேசிய செய்திகள்

இன்று கடைசி நாள்: பான் எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் ரூ.1,000 வரை அபராதம் + "||" + Today is the last day: Failure to link the Aadhaar number with the PAN will result in a fine of up to Rs.1,000

இன்று கடைசி நாள்: பான் எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் ரூ.1,000 வரை அபராதம்