மாநில செய்திகள்

கவர்னர் மாளிகை செலவு பெருமளவில் குறைந்ததுபன்வாரிலால் புரோகித் சிக்கன நடவடிக்கை எதிரொலி + "||" + The cost of the Governor's House has been greatly reduced

கவர்னர் மாளிகை செலவு பெருமளவில் குறைந்ததுபன்வாரிலால் புரோகித் சிக்கன நடவடிக்கை எதிரொலி