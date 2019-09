மாநில செய்திகள்

அலகாபாத் வங்கி இணைப்பால் பணியாளர்கள், கிளைகள் குறைப்பு கிடையாது; இந்தியன் வங்கி நிர்வாக இயக்குனர் அறிவிப்பு + "||" + By the Allahabad Bank joining There is no reduction in personnel and branches Indian Bank Managing Director announcement

அலகாபாத் வங்கி இணைப்பால் பணியாளர்கள், கிளைகள் குறைப்பு கிடையாது; இந்தியன் வங்கி நிர்வாக இயக்குனர் அறிவிப்பு