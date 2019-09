மாநில செய்திகள்

அரசு ஆசிரியர் பிள்ளைகளை அரசுப்பள்ளிகளில் சேர்க்க வேண்டும் - புதுச்சேரி முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Teachers should include their children in government schools - Puducherry Chief Minister instructed

