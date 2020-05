மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கால் வேலையின்றி தவிப்பு: முடி திருத்துவோருக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல் + "||" + The curfew Unemployed The hairdresser Funding should be provided GK Vasan Emphasis

ஊரடங்கால் வேலையின்றி தவிப்பு: முடி திருத்துவோருக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்