மாநில செய்திகள்

வளைகுடா நாடுகளில் தவிக்கும் தமிழர்களை அழைத்து வர வேண்டும் - மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரிக்கு, டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடிதம் + "||" + Stranded in the Gulf countries The Tamils Must bring To the Union Foreign Minister, Letter of Dr. Anbumani Ramadas

வளைகுடா நாடுகளில் தவிக்கும் தமிழர்களை அழைத்து வர வேண்டும் - மத்திய வெளியுறவுத்துறை மந்திரிக்கு, டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடிதம்