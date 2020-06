மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளதால் இனி குறையத் தொடங்கும் - மருத்துவ நிபுணர் குழு + "||" + As the corona reaches its peak Coronavirus will begin to decrease Medical Expert Group

கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளதால் இனி குறையத் தொடங்கும் - மருத்துவ நிபுணர் குழு