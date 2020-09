மாநில செய்திகள்

சென்னையில் தேமுதிக பிரமுகரை வெடிகுண்டு வீசி கொலை செய்ய முயற்சி + "||" + Attempt to kill by throwing a bomb DMDKVIP in Chennai

சென்னையில் தேமுதிக பிரமுகரை வெடிகுண்டு வீசி கொலை செய்ய முயற்சி