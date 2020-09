மாநில செய்திகள்

கூட்டம் கூட்டியதற்காக வழக்குபோட்டால் தமிழ்நாட்டில் அனைவர் மீதும் வழக்குபோட வேண்டியது இருக்கும்எல்.முருகன் பேட்டி + "||" + If the case is filed, everyone in Tamil Nadu will have to be prosecuted L. Murugan

