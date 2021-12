மாநில செய்திகள்

டிப்பர் லாரி மோதி தொழிலாளி பலிஅதிர்ச்சியில் மனைவி சாவு + "||" + One worker was killed in a tipper truck collision. His wife also died tragically in the shock of her husband's death.

