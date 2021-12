மாநில செய்திகள்

கடினமான சூழலில் உறுதுணையாக இருந்ததற்கு முதல்-அமைச்சருக்கு ராணுவம் நன்றி + "||" + The Army thanks the CM for his support in the difficult environment

கடினமான சூழலில் உறுதுணையாக இருந்ததற்கு முதல்-அமைச்சருக்கு ராணுவம் நன்றி