மாநில செய்திகள்

“உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும்” - காவல் ஆணையர் ரவி + "||" + Gyms should be fitted with CCTV cameras Police Commissioner Ravi

“உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும்” - காவல் ஆணையர் ரவி