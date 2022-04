மாநில செய்திகள்

"செயல்படாத அதிகாரிகளின் ஓராண்டு ஊதியத்தை ஏன் பிடிக்கக்கூடாது?" - அறநிலையத்துறைக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + "Why not hold on to the one-year pay of inactive officers?" - Chennai High Court question to the Treasury

"செயல்படாத அதிகாரிகளின் ஓராண்டு ஊதியத்தை ஏன் பிடிக்கக்கூடாது?" - அறநிலையத்துறைக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டு கேள்வி