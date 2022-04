மாநில செய்திகள்

9-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் கோடை விடுமுறை அளிக்க வேண்டும்- டாக்டர் ராமதாஸ் + "||" + announce all pass for school students and summer leave immediately ramadoss- Dr. Ramdass

9-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் கோடை விடுமுறை அளிக்க வேண்டும்- டாக்டர் ராமதாஸ்