மாநில செய்திகள்

சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 92.14% மாணவ-மாணவியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது + "||" + Appointment orders were issued to 92.14% of students at Satyabhama Direct University

சத்தியபாமா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தில் 92.14% மாணவ-மாணவியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது