மாநில செய்திகள்

சாலை விரிவாக்க பணியின்போது விபரீதம்: ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து 2 பேர் பலி + "||" + Tragedy during road widening work: A tree fell on an auto, killing 2 people

சாலை விரிவாக்க பணியின்போது விபரீதம்: ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து 2 பேர் பலி