ஆர்.ஜே பாலாஜியின் 'சொர்கவாசல்' படத்தின் டீசர் வெளியானது

#SorgavaasalTeaser - https://t.co/WlpNyIBQCh Watch out for this guy @sid_vishwanath on his debut film.. an awesome talent here to stay And the new avatar of @RJ_Balaji ⚡️⚡️⚡️All the best to all my loved ones @selvaraghavan anna @sidd_rao #PallaviSingh… pic.twitter.com/DI5EmAhTzO